GfVip, fa le carte e prevede l’eliminato di questa sera: ecco chi sarà (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un’edizione ricca di colpi di scena quella del GfVip di quest’anno tra cui la lettura delle carte di Tommaso Zorzi. Dopo aver detto chi salirà sul podio, ha previsto chi verrà eliminato nella prossima puntata. LEGGI ANCHE: GfVip, non solo l’eliminato: Tommaso Zorzi prevede chi vincerà il GfVip. ecco chi sarà Un puntata scoppiettante quella di questa sera del GfVip, tra il possibile confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli e le previsioni di Tommaso Zorzi. Già perché il concorrente si è divertito a leggere le carte ai coinquilini, svelando cosa li aspetterà. Secondo Zorzi ad esempio, Giulia non arriverà sul podio mentre Stefania ... Leggi su funweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un’edizione ricca di colpi di scena quella deldi quest’anno tra cui la lettura delledi Tommaso Zorzi. Dopo aver detto chi salirà sul podio, ha previsto chi verrà eliminato nella prossima puntata. LEGGI ANCHE:, non solo: Tommaso Zorzichi vincerà ilchiUn puntata scoppiettante quella didel, tra il possibile confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli e le previsioni di Tommaso Zorzi. Già perché il concorrente si è divertito a leggere leai coinquilini, svelando cosa li aspetterà. Secondo Zorzi ad esempio, Giulia non arriverà sul podio mentre Stefania ...

spritzino : RT @oocgfvip5: Tommaso consulta le carte per sapere se Dayane ha rotto il cazzo oppure no #GFVIP - blujasmine3 : RT @fuoridallhype_: TOMMASO HA DETTO IN SPAGNOLO CHE CON LA GRANDINE È LA FINE DEL MONDO E CHE LE CARTE LO AVEVANO PREDETTO IO LO AMO #gfvip - __Bread_____ : RT @turntoconor: Tommaso che fa le carte per vedere come andrà stasera la puntata e dice che stasera verrà eliminato un uomo. Andrea giust… - SabMusicIsLife : RT @GIuletta_21: Zenga che gioca sempre a carte e si percula da solo dicendo ' SE MI TOLGONO LE CARTE LA MIA AVVENTURA AL GF FINISCE SUBITO… - fraancescaa00 : RT @GIuletta_21: Zenga che gioca sempre a carte e si percula da solo dicendo ' SE MI TOLGONO LE CARTE LA MIA AVVENTURA AL GF FINISCE SUBITO… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip carte Il mercante in fiera del #GFVIP - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello Andrea e Pierpaolo contro Mario e Zenga: chi vincerà? - Grande Fratello VIP | GFVIP 5

Pierpaolo decidono di sfidare Zenga Mario ad una partita di carte e fra loro si riaccende subito una sana competizione che li porta a punzecchiarsi ad ogni giro.esclama Andrea mettendo in guardia il ...

Pierpaolo Pretelli: "C'è la paura di fare un passo in più"

Nella Casa del GFVIP i concorrenti, dopo la lettura delle carte di Tommaso, iniziano a preparare la cena mentre Pierpaolo, rimasto in giardino con Zenga, si confida riguardo il suo particolare rapport ...

Pierpaolo decidono di sfidare Zenga Mario ad una partita di carte e fra loro si riaccende subito una sana competizione che li porta a punzecchiarsi ad ogni giro.esclama Andrea mettendo in guardia il ...Nella Casa del GFVIP i concorrenti, dopo la lettura delle carte di Tommaso, iniziano a preparare la cena mentre Pierpaolo, rimasto in giardino con Zenga, si confida riguardo il suo particolare rapport ...