“Dybala era a un passo dal Napoli, ci vada ora”. E chi paga? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Miccichè, ex vice presidente del Palermo: “Zamparini stava cedendo Dybala al Napoli, sarebbe la piazza perfetta per lui” E per De Laurentiis? L’ex vice presidente di Maurizio Zamparini al Palermo, Guglielmo Micciché ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, lasciandosi andare ad alcune considerazioni che non hanno tardato ad accendere la fantasia dei tifosi partenopei. Si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Miccichè, ex vice presidente del Palermo: “Zamparini stava cedendoal, sarebbe la piazza perfetta per lui” E per De Laurentiis? L’ex vice presidente di Maurizio Zamparini al Palermo, Guglielmo Micciché ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss, lasciandosi andare ad alcune considerazioni che non hanno tardato ad accendere la fantasia dei tifosi partenopei. Si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

stoavvelenato : @sburrotre @JulzOa @Draggeo95 Ci sta anche se non capisco perché non faccia più gol su punizione. Il discorso era c… - junews24com : Dybala al Napoli? Il retroscena: «Era quasi fatta ma poi...» - - KSport24 : @Rodolfo22455857 @matthijs_pog Dybala era l’unica soluzione, ha rifiutato Manchester (giustamente aggiungerei). Ber… - vivailclero : @ilciccio67 C'è stato un tempo in cui i tifosi della Juve dicevano che Dybala era come messi. Tutti dicono stronzat… - vincentmeridio : @diego_tvl @eantoniopolonia @itzzzmat Dybala era un talento cristallino, lo vorresti paragonare a Lobodka Maksimovi… -