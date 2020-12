Covid, medici negazionisti e no vax: Ordine avvia procedimento disciplinare (Di lunedì 28 dicembre 2020) Redazione L’Ordine di medici di Roma ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di 13 medici, rei di aver diffuso in tv e sui social media posizioni negazioniste e no vax, sostenendo che il Covid non esiste, che si tratta di un’influenza e che i vaccini in generale non servono a niente. Per dieci di loro, spiega all’ANSA il presidente Antonio Magi, il procedimento si è già concluso, mentre per gli altri tre è ancora in corso. Magi: “Oltre 70% dei nostri medici ha aderito a campagna vaccinale” Il presidente ha poi spiegato: ”Quasi il 70% dei nostri medici ha aderito all’invito a vaccinarsi contro il Covid. A livello scientifico le discussioni e i dubbi di alcuni non sono sulle reazioni ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 28 dicembre 2020) Redazione L’didi Roma hato unnei confronti di 13, rei di aver diffuso in tv e sui social media posizioni negazioniste e no vax, sostenendo che ilnon esiste, che si tratta di un’influenza e che i vaccini in generale non servono a niente. Per dieci di loro, spiega all’ANSA il presidente Antonio Magi, ilsi è già concluso, mentre per gli altri tre è ancora in corso. Magi: “Oltre 70% dei nostriha aderito a campagna vaccinale” Il presidente ha poi spiegato: ”Quasi il 70% dei nostriha aderito all’invito a vaccinarsi contro il. A livello scientifico le discussioni e i dubbi di alcuni non sono sulle reazioni ...

SkyTG24 : Vaccino Covid, Sileri: “Medici e infermieri no vax hanno sbagliato lavoro” - Adnkronos : #VaccinoCovid, Roma: 3 #medici #novax, procedimento disciplinare - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Zampa: “Sia obbligatorio per chi lavora nel pubblico”. Sileri: “Medici che rifiutano hanno sbag… - giovannitrivel3 : RT @francescatotolo: L'Ordine dei medici di Roma ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di 13 medici #novax che hanno espres… - TV2000it : RT @uffstampaTv2000: ??#Covid, a #capodanno su @TV2000it il ??concerto per #medici morti e in lotta al #virus In collaborazione con @FNOMCe… -

Il governatore: "In Toscana abbiamo deciso con forza di proteggere da subito i nostri nonni ospiti delle Rsa con il vaccino anticovid. Marco Meucci è il primo vaccinato della Rsa di Montedomini" ...

Vaccino sì, vaccino no: da qualche giorno il dibattito sull’obbligatorietà vaccinale ha registrato posizioni da parte di esperti e non. Addirittura volti ...

