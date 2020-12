Conti in rosso, Bankitalia: "Il default per 100 euro non è automatico" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dal prossimo primo gennaio chi vorrà andare in rosso con il conto in banca avrà vita più dura. A partire da quel giorno, infatti, al fine del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, i debitori saranno classificati come deteriorati (default) se saranno in arretrato da più di 90 giorni (come già accade ora), oppure – e qui sta la novità – avranno un debito scaduto che superi sia la soglia di 100 euro per le persone fisiche (e 500 euro per le imprese), che la soglia relativa dell?1 per cento di esposizione complessiva. Superate entrambe le soglie, dopo 90 giorni consecutivi di scaduto, il debitore è classificato in stato di default. La novità, voluta dall’Eba, l’autorità bancaria europea, si inserisce in una strategia ispirata dal principio di prudenza nella valutazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dal prossimo primo gennaio chi vorrà andare incon il conto in banca avrà vita più dura. A partire da quel giorno, infatti, al fine del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, i debitori saranno classificati come deteriorati () se saranno in arretrato da più di 90 giorni (come già accade ora), oppure – e qui sta la novità – avranno un debito scaduto che superi sia la soglia di 100per le persone fisiche (e 500per le imprese), che la soglia relativa dell?1 per cento di esposizione complessiva. Superate entrambe le soglie, dopo 90 giorni consecutivi di scaduto, il debitore è classificato in stato di. La novità, voluta dall’Eba, l’autorità bancariapea, si inserisce in una strategia ispirata dal principio di prudenza nella valutazione ...

