Como sotto la neve, pericolo caduta rami (Di lunedì 28 dicembre 2020) Como, 28 dicembre 2020 - Nella città di Como, e in tutto il territorio della provincia che si è svegliato sotto la nevicata, l'intervento che sta maggiormente impegnando i vigili del fuoco in queste ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 dicembre 2020 - Nella città di, e in tutto il territorio della provincia che si è svegliatola nevicata, l'intervento che sta maggiormente impegnando i vigili del fuoco in queste ...

esseffesse : @Tg3web Strano ma vero non vedo camorristi, baristi e ristoratori e assimilati vari assembrati minacciosi sotto i p… - alessperr : @VivaBombacci @borghi_claudio @talk2miano @beccacciaro1 No, dai! Roma-Como 623km 623/3,5 = 178km/h di media Conside… - patrikscaria62 : NIENTE DI NUOVO SOTTO IL SOLE , CHE IMPIEGATI DELLO STATO VADANO AL LAVORO PER RUBARE NON É UNA NOVITÀ ALTRIMENTI C… - MagmaNaviglio : @ciccimitterrand Allora intanto il mondo reale ne deve mangiare di cereali sotto marca per essere bella quanto la mia Como Dino - Foy84 : @Pgreco_ Ho viaggiato pochissimo nella mia vita, e non credo riuscirei a scegliere fra qualcosa di Roma, il 'mio' L… -