Biathlon in tv | oggi il World Team Challenge sarà anche sulla RAI in chiaro! Orari | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Si svolgerà in Germania,, lunedì 28 dicembre, il consueto, manifestazione che quest’anno avrà luogo non a Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding: dieci coppie si sfideranno in un gara d’esibizione con un format da single mixed relay che prevede alle ore 18.15 la mass start ed alle ore 19.30 l’inseguimento. Dieci le coppie che animeranno l’evento: l’Italiarappresentata da Dorothea Wierer e Lukas Hofer, vittoriosi nella manifestazione nel 2018. Il binomio azzurro è tra i più quotati per la vittoria finalequest’anno. La manifestazionetrasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la direttagratuita su RaiPlay ed in ...