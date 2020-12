Agenzia delle Entrate, pubblicata la circolare che chiarisce la Direttiva Dac 6 sui meccanismi transfrontalieri (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito lo schema di circolare che fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni attuative della Direttiva Dac 6, che regola lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri. I soggetti interessati hanno tempo fino al 15 gennaio 2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte affinchè l’Agenzia le valuti ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare. La Direttiva Dac 6 ha per oggetto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’ha pubblicato sul suo sito lo schema diche fornisce chiarimenti in merito all’applicazionedisposizioni attuative dellaDac 6, che regola lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai. I soggetti interessati hanno tempo fino al 15 gennaio 2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte affinchè l’le valuti ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della. LaDac 6 ha per oggetto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai...

Agenzia_Ansa : #Confcommercio: nel 2020 oltre 300mila imprese in meno. Per il #Covid l'80% delle chiusure #ANSA - Agenzia_Ansa : Ecdc: 'La chiusura delle scuole deve essere l'ultima risorsa' 'Il ritorno nelle aule non ha contribuito alla second… - Agenzia_Ansa : #Bankitalia: norma #Ue su default non vieta sconfinamenti. 'Come già ora banche decidono nel rispetto delle proprie… - corradone91 : RT @SportInsider: Schiaffone per i calciatori. L'Agenzia delle Entrate sottrae le agevolazioni concesse alle star del calcio con il Decreto… - titty_napoli : RT @SportInsider: Schiaffone per i calciatori. L'Agenzia delle Entrate sottrae le agevolazioni concesse alle star del calcio con il Decreto… -