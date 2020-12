Addio Luciano Fontana dalla direzione del Corriere ? Arriva la smentita di Rcs | Nulla di tutto ciò è previsto

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Nessun cambio alladeldella Sera.laall'articolo pubblicato dal nostro sito dal titolo "? Cazzullo direttore affiancato da Walter Veltroni". "Non è- fa sapere tramite una nota Rcs - alcun cambio alladel. L'editore è molto soddisfatto del lavoro che il Direttoresta facendo insieme alla redazione e che sta producendo ottimi risultati. Non è neanchel'inserimento di un Direttore Editoriale".

MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Le indiscrezioni sul ribaltone al 'Corriere' a cui starebbe pensando Cairo: #Cazzullo direttore, #Veltroni direttore e… - PaoloCaminiti1 : RT @Libero_official: Le indiscrezioni sul ribaltone al 'Corriere' a cui starebbe pensando Cairo: #Cazzullo direttore, #Veltroni direttore e… - veracruz777 : RT @Libero_official: Le indiscrezioni sul ribaltone al 'Corriere' a cui starebbe pensando Cairo: #Cazzullo direttore, #Veltroni direttore e… - Libero_official : Le indiscrezioni sul ribaltone al 'Corriere' a cui starebbe pensando Cairo: #Cazzullo direttore, #Veltroni direttor… - chiarsbowiex : I cattegaris alla festa di addio di marina, palesemente una old married couple. Poi Luciano geloso che chiede a Cle… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Luciano

Corriere Adriatico

Per Cesare Bocci è la fine di una lunga era televisiva, almeno per quanto riguarda Il Commissario Montalbano. L'incertezza sul ...Storico protagonista de Il commissario Montalbano lascia la serie tv: per lui cala il sipario, "si è chiusa un'epoca".