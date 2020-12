Usa, sparatoria in Illinois causa tre morti: colpi esplosi in un bowling (Di domenica 27 dicembre 2020) Serata di terrore negli Usa, dove in seguito ad una sparatoria, tre persone hanno perso la vita in Illinois, il vaso in un bowling. Notte di paura in Illinois, dove in seguito ad una sparatoria tre persone hanno perso la vita. Infatti un uomo ha improvvisamente aperto il fuoco in un bowling. In seguito ai L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Serata di terrore negli Usa, dove in seguito ad una, tre persone hanno perso la vita in, il vaso in un. Notte di paura in, dove in seguito ad unatre persone hanno perso la vita. Infatti un uomo ha improvvisamente aperto il fuoco in un. In seguito ai L'articolo proviene da Inews.it.

