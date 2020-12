Pensioni, più tempo per pagare i contributi volontari (Di domenica 27 dicembre 2020) Si allungano i tempi entro i quali è possibile versare i contributi volontari all’INPS. Infatti, nonostante i termini ordinari di versamento dei contributi sono scaduti i contribuenti potranno versare validamente la somma entro i due mesi successivi rispetto al termine originario e comunque entro il 28 febbraio 2021. Nello specifico, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, i versamenti dei contributi volontari INPS – dovuti dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020 – ed effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. A prevederlo è un emendamento approvato in Senato in sede di conversione in legge del “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) che ha introdotto l’articolo ... Leggi su leggioggi (Di domenica 27 dicembre 2020) Si allungano i tempi entro i quali è possibile versare iall’INPS. Infatti, nonostante i termini ordinari di versamento deisono scaduti i contribuenti potranno versare validamente la somma entro i due mesi successivi rispetto al termine originario e comunque entro il 28 febbraio 2021. Nello specifico, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, i versamenti deiINPS – dovuti dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020 – ed effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. A prevederlo è un emendamento approvato in Senato in sede di conversione in legge del “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) che ha introdotto l’articolo ...

