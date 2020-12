Manovra: al via discussione alla Camera, voto in serata (Di domenica 27 dicembre 2020) Dalle 10 di questa mattina nell'Aula della Camera sono iniziati i lavori sulla legge di Bilancio. É in corso il seguito della discussione sul ddl con gli ordini del giorno mentre le operazioni di voto sono attese per le 13. In serata le dichiarazioni di voto finali e intorno alle 20 la votazione. Il provvedimento passerà poi al Senato per l'approvazione definitiva. Un percorso rapidissimo che porterà all'approvazione della legge di bilancio entro il 31 dicembre e ad evitare così il rischio dell'esercizio provvisorio. E così alla Camera riprende l'esame della Manovra dagli odg, dopo aver approvato – il giorno dell’antivigilia di Natale - la fiducia chiesta dal governo.L’iter al Senato, come detto, sarà velocissimo. Domani alle 16 i presidenti dei gruppi ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 dicembre 2020) Dalle 10 di questa mattina nell'Aula dellasono iniziati i lavori sulla legge di Bilancio. É in corso il seguito dellasul ddl con gli ordini del giorno mentre le operazioni disono attese per le 13. Inle dichiarazioni difinali e intorno alle 20 la votazione. Il provvedimento passerà poi al Senato per l'approvazione definitiva. Un percorso rapidissimo che porterà all'approvazione della legge di bilancio entro il 31 dicembre e ad evitare così il rischio dell'esercizio provvisorio. E cosìriprende l'esame delladagli odg, dopo aver approvato – il giorno dell’antivigilia di Natale - la fiducia chiesta dal governo.L’iter al Senato, come detto, sarà velocissimo. Domani alle 16 i presidenti dei gruppi ...

