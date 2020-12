Llorente bis, la Juve ci pensa: serve il via libera del Napoli (Di domenica 27 dicembre 2020) La Juve pensa ad un clamoroso ritorno di Fernando Llorente, fuori dal progetto Napoli: il colpo si può fare Dopo il ritorno di Alvaro Morata, un altro attaccante potrebbe rientrare a Torino. Si tratta di Fernando Llorente, al Napoli da un anno e mezzo ma fuori dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Paratici lavora su più fronti per il reparto avanzato e uno dei nomi è proprio quello dello spagnolo, a patto che il Napoli lo liberi a zero. Come spiega Tuttosport, gli azzurri risparmierebbero 1.5 milioni netti di stipendio per la seconda parte di stagione. Il colpo si può fare, ma dopo la Supercoppa italiana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Laad un clamoroso ritorno di Fernando, fuori dal progetto: il colpo si può fare Dopo il ritorno di Alvaro Morata, un altro attaccante potrebbe rientrare a Torino. Si tratta di Fernando, alda un anno e mezzo ma fuori dal progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Paratici lavora su più fronti per il reparto avanzato e uno dei nomi è proprio quello dello spagnolo, a patto che illo liberi a zero. Come spiega Tuttosport, gli azzurri risparmierebbero 1.5 milioni netti di stipendio per la seconda parte di stagione. Il colpo si può fare, ma dopo la Supercoppa italiana. Leggi su Calcionews24.com

La Juve pensa ad un clamoroso ritorno di Fernando Llorente, fuori dal progetto Napoli: il colpo si può fare. Dopo il ritorno di Alvaro Morata, un altro attaccante potrebbe rientr ...

