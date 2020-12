Lino Banfi contro i no vax: "Dite sì al vaccino, fatelo per i vostri nonni" - (Di domenica 27 dicembre 2020) Novella Toloni Nel giorno del V-Day l'attore, intervistato dall'Adnkronos, ha lanciato un accorato appello agli italiani a vaccinarsi in massa Sono tanti i volti noti della televisione italiana a essersi resi disponibili a vaccinarsi in diretta tv. Da Pippo Baudo a Iva Zanicchi, i "senior" del piccolo schermo sono pronti a dare il buon esempio. A loro oggi si aggiunge anche il nome di Lino Banfi che, intervistato dall'agenzia di stampa Adnkronos, ha fatto appello al buon senso e si è detto pronto da subito a sottoporsi alla vaccinazione. L'appello arriva a poche ore dall'arrivo in Italia delle prime dosi del vaccino contro il Covid-19. Le prime somministrazioni sono cominciate a macchia d'olio un po' in tutto il Paese e i volti noti sono pronti a fare la loro parte nella campagna di sensibilizzazione. ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Novella Toloni Nel giorno del V-Day l'attore, intervistato dall'Adnkronos, ha lanciato un accorato appello agli italiani a vaccinarsi in massa Sono tanti i volti noti della televisione italiana a essersi resi disponibili a vaccinarsi in diretta tv. Da Pippo Baudo a Iva Zanicchi, i "senior" del piccolo schermo sono pronti a dare il buon esempio. A loro oggi si aggiunge anche il nome diche, intervistato dall'agenzia di stampa Adnkronos, ha fatto appello al buon senso e si è detto pronto da subito a sottoporsi alla vaccinazione. L'appello arriva a poche ore dall'arrivo in Italia delle prime dosi delil Covid-19. Le prime somministrazioni sono cominciate a macchia d'olio un po' in tutto il Paese e i volti noti sono pronti a fare la loro parte nella campagna di sensibilizzazione. ...

Italia_Notizie : Lino Banfi contro i no vax: 'Dite sì al vaccino, fatelo per i vostri nonni' - Mimmolo3 : @CarlaLagorio @GianlucaIotti @matteosalvinimi Lino banfi , quello messo all'unesco da Matteo e luigi. Roba grossa m… - bisagnino : Lino Banfi contro i no vax: 'Dite sì al vaccino, fatelo per i vostri nonni' - CronacaSocial : ?? #VaxDay. L'appello di #LinoBanfi: 'Fatelo per i vostri nonni'. Le parole dell'attore. LEGGI??… - Adnkronos : #vaccinoCovid, l'appello di #LinoBanfi ai No Vax -