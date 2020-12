Il vice-Lukaku per Antonio Conte? Spunta un nome a sorpresa | Inter sulle tracce di Kevin Lasagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Un anno fa l'ha cercato un, lo aveva individuato in Giroud del Chelsea ma l'affare sfumò. Oggichiede nuovamente un quarto attaccante in grado di far rifiatare il belga e adattarsi al suo calcio tattico e fisicamente esigente. In questi mesinon è stato convinto da Andrea Pinamonti, ritenuto troppo acerbo nonostante l'esperienza già alle spalle in A con le maglie di Frosinone e Genoa (59 partite, 10 gol). Ecco dunque l'idea low-cost che permetterebbe all'di risolvere due situazioni con un'unica mossa: Pinamonti, 21 anni, prodotto del vivaio, si trasferirebbe all'Udinese per giocare con continuità, in nerazzurro invece arriverebbe, 28anni, attaccante esperto fra l'altro nel giro ...