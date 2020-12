‘Gf Vip 5’, Elisabetta Gregoraci rivela chi dovrebbe vincere il reality secondo lei (e non è Pierpaolo Pretelli) (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono passate ormai diverse settimane dall’abbandono di Elisabetta Gregoraci, la showgirl calabrese che nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto perdere la testa al bel velino Pierpaolo Pretelli. Nonostante i fan continuino a sognarli insieme, Elisabetta ha ribadito più volte la semplice amicizia che prova per il gieffino. Tra l’altro, dopo la sorpresa di Ariadna Romero all’ex compagno Pierpaolo – nonché padre di suo figlio – la Gregoraci ha ammesso di aver visto qualcosa di speciale nella loro unione, tanto da voler fare il tifo per una reunion, smorzando ufficialmente l’entusiasmo di chi li voleva insieme. Durante questo tempo in cui piano piano è tornata alla normalità, la Gregoraci ha avuto modo di pensare a mente fredda alle emozioni vissute nel ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono passate ormai diverse settimane dall’abbandono di, la showgirl calabrese che nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto perdere la testa al bel velino. Nonostante i fan continuino a sognarli insieme,ha ribadito più volte la semplice amicizia che prova per il gieffino. Tra l’altro, dopo la sorpresa di Ariadna Romero all’ex compagno– nonché padre di suo figlio – laha ammesso di aver visto qualcosa di speciale nella loro unione, tanto da voler fare il tifo per una reunion, smorzando ufficialmente l’entusiasmo di chi li voleva insieme. Durante questo tempo in cui piano piano è tornata alla normalità, laha avuto modo di pensare a mente fredda alle emozioni vissute nel ...

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - bevllisario : Ma al gf vip c’è die in your arms sto morendo - monica_febbo : Insieme siete il GF vip 2020. Il meglio in assoluto. @dayanemello169 @Dayane_mello_ @ju_melloreal #rosmello -