Cyberpunk 2077: alcuni giocatori hanno finito il gioco e chiedono comunque il rimborso (Di domenica 27 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 sarà stato anche un successo di vendite, ma non si può dire che tutti gli utenti siano soddisfatti del gioco: una lunga lista di problemi tecnici, la quale aumenta considerevolmente quando si parla delle versioni console, ha macchiato quello che doveva essere il titolo più atteso dell'anno, se non dell'intera generazione. Nonostante l'impegno e la buona volontà di CD Projekt Red nel sistemare il tutto con patch e hotfix, tutt'ora in lavorazione, i giocatori non l'hanno presa bene e hanno inondato gli sviluppatori polacchi con richieste di rimborso, le quali sono state indirizzate ai vari retailer e negozi online. Ad oggi, tutti coloro che hanno acquistato Cyberpunk 2077 su Xbox One e PS4, oggettivamente ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 dicembre 2020)sarà stato anche un successo di vendite, ma non si può dire che tutti gli utenti siano soddisfatti del: una lunga lista di problemi tecnici, la quale aumenta considerevolmente quando si parla delle versioni console, ha macchiato quello che doveva essere il titolo più atteso dell'anno, se non dell'intera generazione. Nonostante l'impegno e la buona volontà di CD Projekt Red nel sistemare il tutto con patch e hotfix, tutt'ora in lavorazione, inon l'presa bene einondato gli sviluppatori polacchi con richieste di, le quali sono state indirizzate ai vari retailer e negozi online. Ad oggi, tutti coloro cheacquistatosu Xbox One e PS4, oggettivamente ...

tucheseialto : @mariambuIa ?? delusino! Sentivo Cyberpunk 2077 intensify nel mio braccio bionico. Un anno per la creazione e produz… - GamingToday4 : Cyberpunk 2077, ecco la mod per modificare il look di V - PlayStationBit : #Cyberpunk2077, undici minuti per... Fare sesso. L'assurda impresa è stata portata a termine dall'utente… - ennnpi : i video dei bug di cyberpunk 2077 sono,, la mia nuova droga - LPNintendoITA : Cyberpunk 2077 (Blind) Con Devirò E Kens ITA [3] Misisone Di Salvataggio Ghiacciata -