Covid | la prima infermiera vaccinata “Un gesto che serve alla collettività”

"Vinceremo questa battaglia con la scienza ma anche attraverso il senso civico di ognuno di noi. Lo dico col cuore: vacciniamoci". Lo ha detto Claudia Alivernini, infermiera dell'Istituto Spallanzani, prima vaccinata in Italia contro il Covid-19.

