Claudia Alivernini, la prima vaccinata contro il Covid (Di domenica 27 dicembre 2020) Infermiera 29enne dell'ospedale Spallanzani di Roma, è stata la prima italiana a ricevere il siero della Pfizer: 'Un piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi' Leggi su today (Di domenica 27 dicembre 2020) Infermiera 29enne dell'ospedale Spallanzani di Roma, è stata laitaliana a ricevere il siero della Pfizer: 'Un piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi'

chetempochefa : Claudia Alivernini, romana di 29 anni e volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battagli… - Corriere : Claudia , la prima vaccinata: «Da infermiera ho scelto la scienza» - Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - haaryne : RT @catlatorre: Claudia Alivernini è la prima vaccinata contro il Covid in Italia. Stiamo vivendo la storia in diretta e più che mai siamo… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Vaccineday, l'infermiera prima vaccinata: 'Ho scelto la scienza' Claudia Alivernini, 29 anni ha ricevuto la dose di vacc… -