Brescia-Empoli 0-0 | Cronaca LIVE | Donnarumma parte dalla panchina (Di domenica 27 dicembre 2020) Calcio d’inizio al Rigamonti di Mompiano. Seguiamo la diretta di Brescia-Empoli. Donnarumma parte a sorpresa dalla panchina nelle rondinelle. Gli ospiti prendono sin da subito l’iniziativa. LA Cronaca Ottima partenza dell’Empoli, Zurkowski sfiora il palo al 3°. I PRECEDENTI E’ una sfida che ha origini remote, risalenti addirittura al dicembre del 1948, esattamente 72 anni L'articolo Brescia-Empoli 0-0 Cronaca LIVE Donnarumma parte dalla panchina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Calcio d’inizio al Rigamonti di Mompiano. Seguiamo la diretta dia sorpresanelle rondinelle. Gli ospiti prendono sin da subito l’iniziativa. LAOttimanza dell’, Zurkowski sfiora il palo al 3°. I PRECEDENTI E’ una sfida che ha origini remote, risalenti addirittura al dicembre del 1948, esattamente 72 anni L'articolo0-0proviene da www.meteoweek.com.

lalojimjuarez : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Brescia-Empoli 0-0 in diretta su - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Brescia-Empoli 0-0 in diretta su - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Brescia-Empoli 0-0 in diretta su - tabellamercatob : Posticipo 15^ giornata Tra 5' #BresciaEmpoli Quattro cambi #Brescia, cinque #Empoli Formazioni, schemi, ACQUISTI… - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #BresciaEmpoli, valevole per la 15.a giornata del campionat… -