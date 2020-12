Variante inglese covid, Zaia: "Casi in Veneto" (Di sabato 26 dicembre 2020) (Adnkronos) - Riscontratta la Variante inglese del covid in Veneto. Lo ha comunicato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa della Protezione Civile di Marghera. La scoperta, ha spiegato il governatore, è stata fatta la Vigilia di Natale dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie. "Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c'entrava niente né con quello della prima fase né con quello di adesso", ha sottolineato Zaia. Si tratta di due persone di Treviso e una di Vicenza, tutti di ritorno dalla Gran Bretagna. Si tratta di due giovani e di un'altra persona poco più che quarantenne: stanno tutti bene. "Al ritorno dalla Gran Bretagna, avevano un po' di febbre e senso di affaticamento, hanno fatto un test rapido prima e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) (Adnkronos) - Riscontratta ladelin. Lo ha comunicato il presidente della RegioneLucanel corso di un punto stampa della Protezione Civile di Marghera. La scoperta, ha spiegato il governatore, è stata fatta la Vigilia di Natale dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie. "Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c'entrava niente né con quello della prima fase né con quello di adesso", ha sottolineato. Si tratta di due persone di Treviso e una di Vicenza, tutti di ritorno dalla Gran Bretagna. Si tratta di due giovani e di un'altra persona poco più che quarantenne: stanno tutti bene. "Al ritorno dalla Gran Bretagna, avevano un po' di febbre e senso di affaticamento, hanno fatto un test rapido prima e ...

