Ultime Notizie Roma del 26-12-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Petronà dell’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio arrivato ieri dal Belgio alla caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto ail furgone con le prime 9750 dosi del vaccino anti covid ISS either be home Tech destinate all’Italia ha raggiunto l’ospedale Spallanzani le dosi destinati aarresteranno Qui circa 250 militari trasporteranno via terra quelle per le destinazioni entro i 300 km via aerea da pratica di mare le restanti risaltante rapporto tra positività e tamponi effettuati al 12,5% con oltre 19 mila casi e 459 vittime in 24 ore Intanto le prime dosi di vaccino sono arrivate anche a Luigi domani iniziano le somministrazioni come in tutta l’Unione Europea l’Italia resta anche oggi in zona rossa ci si sposta solo con autocertificazione e nel Regno Unito si sta testando un farmaco ...