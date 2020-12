Sci alpino, Seconda prova discesa Bormio: orario, programma, tv, pettorali di partenza (Di sabato 26 dicembre 2020) Domenica 27 dicembre (oer 11.30) andrà in scena la Seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Ultimo test sulla pista Stelvio prima delle due gare veloci in programma a inizio settimana: lunedì 28 dicembre spazio al SuperG, martedì 29 dicembre toccherà alla discesa libera. Ad aprire le danze sarà il francese Johan Clarey, seguito dal connazionale Maxence Muzaton e dal norvegese Aleksander Kilde. L’Italia si affiderà in particolar modo a Dominik Paris e Christof Innerhofer, chiamati a trovare le giuste linee: il 31enne, già vincitore in Valtellina, ha avuto in dote il pettorale numero 13 e sarà anticipato proprio dal suo corregionale. Lo statunitense Ryan ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Domenica 27 dicembre (oer 11.30) andrà in scena lacronometrata dellalibera maschile divalida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Ultimo test sulla pista Stelvio prima delle due gare veloci ina inizio settimana: lunedì 28 dicembre spazio al SuperG, martedì 29 dicembre toccherà allalibera. Ad aprire le danze sarà il francese Johan Clarey, seguito dal connazionale Maxence Muzaton e dal norvegese Aleksander Kilde. L’Italia si affiderà in particolar modo a Dominik Paris e Christof Innerhofer, chiamati a trovare le giuste linee: il 31enne, già vincitore in Valtellina, ha avuto in dote il pettorale numero 13 e sarà anticipato proprio dal suo corregionale. Lo statunitense Ryan ...

