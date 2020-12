Saturno contro Lo dicono le stelle | che brutta fine farà Conte | la profezia dell' astrologo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Segno per segno, ecco come sarà il 2021, almeno secondo l'Mauro Perfetti, che al termine di questo terrificante 2020 svela le carte in un'intervista ad Oggi, dove nel suo oroscopo premette che "saranno per tutti mesi di risanamento". E, ammettiamolo, fare peggio del 2020 sarebbe una tragica impresa. Secondo Perfetti, "lelasciano intravedere dalla metà di maggio aluglio l'opportunità di mettere all'angolo il nemico che ci ha afflitto per tutto il 2020. Ci dovrebbe essere un'intuizione geniale che arriva all'improvviso e offre la soluzione. Ma per esserne completamente fuori dovremo aspettare fino alla metà di febbraio del 2022". Si parla, ovviamente, di coronavirus. Gli italiani, aggiunge, "dovranno reagire trasformando la lezione subita in un drastico cambiamento, ovviamente in meglio, sia dei loro atteggiamenti ...