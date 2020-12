(Di sabato 26 dicembre 2020) LA SCOPERTA 26 dicembre 2020 11:28 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ufficio stampa 1 di 10 ...

repubblica : Straordinaria scoperta a Pompei, ritrovato un Termopolio intatto: 'Ancora cibo nelle pentole' [aggiornamento delle… - Corriere : Incredibile scoperta a Pompei, dagli scavi spunta un Termopolio: “Cibo ancora intatto nelle pentole” - Corriere : Pompei, ritrovato un Termopolio intatto: era il nostro banco da «street food» - LPezone : #Pompei #Cultura #Campania Una straordinaria scoperta: ritrovato un Termopolio intatto con ancora cibo nelle pento… - nicolettamart14 : RT @dariofrance: Straordinaria scoperta a Pompei, ritrovato un Termopolio intatto: 'Ancora cibo nelle pentole' -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei ritrovato

Le pentole in coccio con i resti delle pietanze più prelibate, dal capretto alle lumache e persino una sorta di “paella” con pesce e carne insieme. Il vino ‘corretto’ con le fave e pronto per la mesci ...quando era riemersa l’impronta lasciata sulla cenere da uno dei grandi portoni in legno ed era stato ritrovato il balcone del primo piano, insieme con una prima parte del bancone, quella che si ...