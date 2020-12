Napoli, in 15 festeggiano Natale in un bar: tutti multati. Locale chiuso per 5 giorni (Di sabato 26 dicembre 2020) Napoli. Altro che zona rossa per arginare la diffusione del Covid-19. In 15, senza mascherina e in barba alle norme anti-covid, hanno festeggiato il Natale in un bar tra musica e schiamazzi. E’ successo ieri a Napoli, in un Locale di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 dicembre 2020). Altro che zona rossa per arginare la diffusione del Covid-19. In 15, senza mascherina e in barba alle norme anti-covid, hanno festeggiato ilin un bar tra musica e schiamazzi. E’ successo ieri a, in undi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Patty66509580 : Napoli, in 15 festeggiano il Natale in un bar: interviene la polizia, multe al titolare e ai presenti - zazoomblog : Napoli in 15 festeggiano il Natale in un bar: interviene la polizia multe al titolare e ai presenti - #Napoli… - clikservernet : Napoli, in 15 festeggiano il Natale in un bar: interviene la polizia, multe al titolare e ai presenti - Noovyis : (Napoli, in 15 festeggiano il Natale in un bar: interviene la polizia, multe al titolare e ai presenti) Playhitmus… - corrmezzogiorno : #Napoli In 15 festeggiano il Natale in un bar con musica e balli -