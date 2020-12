Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più vicini. Coccole e sguardi nella notte (Di sabato 26 dicembre 2020) . La neo coppia ha festeggiato la notte di Natale avvinghiati sotto una coperta e gli sguardi curiosi di tutti i Vip. Archiata ormai la pratica Gregoraci, Pierpaolo non si nasconde più. Coccole e sguardi sotto le coperte, è stata una notte di Natale davvero speciale per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che hanno passato l’intera giornata insieme senza staccarsi un secondo. Tra i due l’intesa è sempre più forte. Dopo i balli scatenati e il brindisi della mezzanotte tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono messi in veranda a “spiare” la coppia abbracciata su una sdraio del giardino. Tra un abbraccio e l’altro però Giulia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 26 dicembre 2020) . La neo coppia ha festeggiato ladi Natale avvinghiati sotto una coperta e glicuriosi di tutti i Vip. Archiata ormai la pratica Gregoraci,non si nasconde più.sotto le coperte, è stata unadi Natale davvero speciale per, che hanno passato l’intera giornata insieme senza staccarsi un secondo. Tra i due l’intesa èpiù forte. Dopo i balli scatenati e il brindisi della mezzatutti i concorrenti delVip si sono messi in veranda a “spiare” la coppia abbracciata su una sdraio del giardino. Tra un abbraccio e l’altro però...

