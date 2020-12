GELO e NEVE a Natale? Un evento insolito che prima era più ricorrente

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 26 dicembre 2020)non è stato quasi mai con lasulle città dell’Italia, non solo negli ultimi anni. Non finiamo mai di ripetere quanto lasia rara a, nonostante nell’immaginario collettivo la magia delè accostata a paesaggi candidamente imbiancati. Pupazzi diLaspesso arriva un po’ dopo, è successo così anche in stagioni invernali storiche. Va detto che in passato erano ben più frequenti gli episodi dia ridosso di. A parte il 2000, bisogna poi tornare molto più indietro per ritrovare altri eventi con il Bianco. L’inverno del 1986-87 è passato alla storia ed è davvero da ricordare, in quanto il periodo trae la ...