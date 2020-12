Elisabetta Gregoraci, parla l’ex Francesco Bettuzi: «Qualcosa la frenava, non è libera di vivere e amare» (Di sabato 26 dicembre 2020) Francesco Bettuzzi torna a parlare della sua ex Elisabetta Gregoraci, grande protagonista del Grande Fratello Vip. Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto una relazione subito dopo la separazione della showgirl da Flavio Briatore, al quale sembra essere rimasta molto legata: “Qualcosa la frenava, non è libera di vivere e amare”. L’inizio della relazione fra Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci, nata nel 2017, è stato idilliaco: “Uno dei periodi più belli è stato quando lei ha condotto Made in Sud – ha raccontato in un’intervista a ”DiPiù” – Mi sono trasferito con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Napoli è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 26 dicembre 2020)Bettuzzi torna are della sua ex, grande protagonista del Grande Fratello Vip.Bettuzzi edhanno avuto una relazione subito dopo la separazione della showgirl da Flavio Briatore, al quale sembra essere rimasta molto legata: “la, non èdi”. L’inizio della relazione fraBettuzzi ed, nata nel 2017, è stato idilliaco: “Uno dei periodi più belli è stato quando lei ha condotto Made in Sud – ha raccontato in un’intervista a ”DiPiù” – Mi sono trasferito con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Napoli è ...

