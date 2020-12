Covid | in Abruzzo tamponi positivi compatibili con la variante inglese

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 dicembre 2020) Icon la “” del-19 e isolati da due laboratori della rete regionale abruzzese, sono stati inviati all’Istituto Spallanzani di Roma per la conferma del risultato diagnostico. Lo hanno disposto l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì e il referente regionale per le maxi-emergenze sanitarie, Alberto Albani, sulla base dei protocolli scientifici vigenti. “Si tratta di un numero esiguo di campioni - spiega Albani - isolati in questi giorni, sui quali però vanno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire se si tratti effettivamente delladel virus individuata nel Regno Unito o di un’ulteriore forma”. Verì e Albani sono in stretto e continuo contatto con il presidente della Regione, Marco Marsilio, per ...