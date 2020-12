Coronavirus, calano i nuovi contagiati ma con un numero di tamponi quasi la metà di ieri. Crollo delle vittime (Di sabato 26 dicembre 2020) I nuovi casi di Sars- COv-2 in Italia sono 10.407 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 2.038.759. I tamponi 81.285. Ci sono 261 vittime che portano il totale dall'inizio pandemia a 71.620. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza Coronavirus. ieri l'incremento dei nuovi casi era 19.037, i morti 459. I tamponi nelle ultime 24 ore sono 81.285, -71.049 rispetto a ieri. ieri infatti i tamponi erano stati 152.334 a fronte di un incremento di 19.037, con un tasso di positività al 12,49%. Oggi i nuovi casi sono 10.407 (-8.630 rispetto all'incremento di ieri) ma a fronte di 81.285 tamponi, il rapporto di positività è ancora ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 dicembre 2020) Icasi di Sars- COv-2 in Italia sono 10.407 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 2.038.759. I81.285. Ci sono 261che portano il totale dall'inizio pandemia a 71.620. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenzal'incremento deicasi era 19.037, i morti 459. Inelle ultime 24 ore sono 81.285, -71.049 rispetto ainfatti ierano stati 152.334 a fronte di un incremento di 19.037, con un tasso di positività al 12,49%. Oggi icasi sono 10.407 (-8.630 rispetto all'incremento di) ma a fronte di 81.285, il rapporto di positività è ancora ...

