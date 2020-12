Chi è Rossano Laurini l’imprenditore compagno di Vanessa Incontrada (Di sabato 26 dicembre 2020) Rossano Laurini è il direttore artistico di diversi locali in maremma ed è soprattutto noto per essere il compagno di Vanessa Incontrada dal 2007. Nato nel 1970, ha conseguito la laurea presso l’Università di Palermo Younipa. Amante dello sport : nuoto, sci, mountain bike e corsa tra le sue attività preferite. Ha anche una grande passione per i tatuaggi (che ricoprono le sue braccia ed il petto) per le moto e gli animali. Possiede due cani Zelig e Tokyo, che compaiono negli scatti postati sui social insieme alle immagini con la famosa compagna e il loro figlio Isàl nato nel 2008. La storia tra l’imprenditore e Vanessa Incontrada inizia nel 2007: all’epoca entrambi erano impegnati in altre relazioni. Rossano Laurini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020)è il direttore artistico di diversi locali in maremma ed è soprattutto noto per essere ildidal 2007. Nato nel 1970, ha conseguito la laurea presso l’Università di Palermo Younipa. Amante dello sport : nuoto, sci, mountain bike e corsa tra le sue attività preferite. Ha anche una grande passione per i tatuaggi (che ricoprono le sue braccia ed il petto) per le moto e gli animali. Possiede due cani Zelig e Tokyo, che compaiono negli scatti postati sui social insieme alle immagini con la famosa compagna e il loro figlio Isàl nato nel 2008. La storia trainizia nel 2007: all’epoca entrambi erano impegnati in altre relazioni....

