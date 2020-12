Benedetta Caretta a Verissimo che trasformazione per la cantante prodigio di Io Canto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 26 dicembre 2020) Che meraviglia ogginella puntata natalizia del programma di Canale 5. “Ti ho lasciato bambina e ti ritrovo donna, sono dieci anni che non ci vediamo” ha detto Silvia Toffanin accogliendo nello studio del suo programma. Che bellezza e che talento. La giovanissimanon può che ringraziare tutta Mediaset per il suo successo ed è emozionatissima per il ritorno su Canale 5, dove tutto è iniziato. Era esattamente il 2010 quando, premiata dal televoto, vinceva la seconda edizione di Io. Ed è proprio vero che l’avevamo lasciata bambina con una voce da donna ma oggi la ritroviamo cresciuta e una piccola donna ancora capace di emozionare come quando vinse il ...