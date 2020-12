Autunno record in Europa. Ora inverno potenzialmente freddo e rigido (Di sabato 26 dicembre 2020) L’Autunno 2020 è stato il più caldo mai registrato in Europa, battendo l’Autunno 2016, grazie soprattutto al contributo di novembre. Nello scorso mese si sono raggiunti i massimi storici di anomalia delle temperature, soprattutto sugli Stati settentrionali ed orientali del Continente. Andamento degli autunni in Europa negli ultimi 40 anni. Quello di quest’anno è stato il più caldo. Dati CopernicusA certificare l’ennesimo record del riscaldamento globale è stato l’ultimo rapporto di Copernicus. La Siberia artica e subartica ha registrato temperature significativamente più calde della media di novembre e la banchisa ha raggiunto il secondo livello più basso registrato nel mese di novembre. Nonostante queste altissime performance del riscaldamento globale, ciò non significa che non possano avvenire ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) L’2020 è stato il più caldo mai registrato in, battendo l’2016, grazie soprattutto al contributo di novembre. Nello scorso mese si sono raggiunti i massimi storici di anomalia delle temperature, soprattutto sugli Stati settentrionali ed orientali del Continente. Andamento degli autunni innegli ultimi 40 anni. Quello di quest’anno è stato il più caldo. Dati CopernicusA certificare l’ennesimodel riscaldamento globale è stato l’ultimo rapporto di Copernicus. La Siberia artica e subartica ha registrato temperature significativamente più calde della media di novembre e la banchisa ha raggiunto il secondo livello più basso registrato nel mese di novembre. Nonostante queste altissime performance del riscaldamento globale, ciò non significa che non possano avvenire ...

