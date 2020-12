Vela | Dalin prende il comando della Vendee Globe

RaiSport : #Vela ? #Dalin prende il comando della #VendeeGlobe -

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Charlie Dalin, su Apivia, ha preso il comando del Vendée Globe, la tradizionale circumnavigazione senza attracco, e ora è davanti a Yannick Bestaven (Maître Coq IV) di poco ...VENDEE GLOBE Vendée Globe: Dalin passa in testa... ma non troppo Roberto Imbastaro. Sorpasso in questa mattina di Natale per Charlie Dalin su Yannick Bestaven, che ora accusa 15.