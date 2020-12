The Mandalorian 2: il video deepfake mette a confronto il Luke Skywalker in CGI e quello "originale" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un fan di The Mandalorian ha realizzato un video con la tecnologia deepfake per "migliorare" la scena in cui appare Luke Skywalker. Un fan di The Mandalorian 2 ha realizzato un video con la tecnologia deepfake per "migliorare" la scena in cui appare Luke Skywalker. Il video mostra, affiancate, le due versioni della sequenza, criticata per l'uso, a detta di molti inefficace, degli effetti digitali per ringiovanire Mark Hamill, che nell'episodio interpreta un Luke trentenne mentre nella vita ha quasi settant'anni (il suo volto d'epoca è stato sovrapposto al corpo di un attore più giovane). Su Twitter non sono mancati i commenti sulla possibilità di un recasting, poiché già da qualche anno ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un fan di Theha realizzato uncon la tecnologiaper "migliorare" la scena in cui appare. Un fan di The2 ha realizzato uncon la tecnologiaper "migliorare" la scena in cui appare. Ilmostra, affiancate, le due versioni della sequenza, criticata per l'uso, a detta di molti inefficace, degli effetti digitali per ringiovanire Mark Hamill, che nell'episodio interpreta untrentenne mentre nella vita ha quasi settant'anni (il suo volto d'epoca è stato sovrapposto al corpo di un attore più giovane). Su Twitter non sono mancati i commenti sulla possibilità di un recasting, poiché già da qualche anno ...

PadfootBlack__ : sto guardando the mandalorian e sono già persa per Baby Yoda ne voglio unoooo - antomigliore84 : @SindroCassandra The Mandalorian è un film?? Mi vergogno un po’, credevo fosse un libro... allora è vero che sono c… - ARCTICH0RAN : mano como se assisti Star Wars contando com o filme do Han Solo,Rogue One e The Mandalorian??????? - Lorest121 : @20m Brutal la serie the mandalorian - graziecory : ho finito the mandalorian e dico solo: lacrime -