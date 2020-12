NBA 2020 2021 | le classifiche aggiornate delle due conference

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ledella regular season NBA. Al via la stagione regolare leggermente ridotta: ogni franchigia, infatti, disputerà 72 partite. Un calendario che non inficerà la possibilità degli atleti di partecipare alle prossime Olimpiadi: le NBA Finals, infatti, termineranno alcuni giorni prima, se non addirittura il giorno prima l’inizio della rassegna. Per quanto riguarda la questione parquet, i Los Angeles Lakers sono in pole position: nella bolla di Orlando, in ottobre, si sono guadagnati non solo l’anello contro gli Heat, ma hanno soprattutto legittimato il ruolo di favoriti unanimi per la stagione. Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Miami Heat, Denver Nuggets e Boston Celtics sono tuttavia pronte a impedire a LeBron James e compagni un possibile repeat: un repeat che ...

LukeScuba : RT @Gazzetta_NBA: I #Celtics piangono K.C. #Jones: 11 titoli da giocatore e allenatore - Gazzetta_NBA : I #Celtics piangono K.C. #Jones: 11 titoli da giocatore e allenatore - SkySport : RT @SkySportNBA: ?? BUCKS ?? WARRIORS 1Q ? 2Q ? 3Q ? 4Q ? #FearTheDeer 33 #DubNation 25 ? ?? Ora su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA ?? @quieto62… - SkySportNBA : ?? BUCKS ?? WARRIORS 1Q ? 2Q ? 3Q ? 4Q ? #FearTheDeer 33 #DubNation 25 ? ?? Ora su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA ??… - SportandoIT : Si ferma sul più bello la rimonta di New Orleans: il primo sorriso di Natale è di Miami -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020

I vicecampioni battono New Orleans 111-98 nel turno di Natale (ANSA) - ROMA, 25 DIC - | Primo successo stagionale per i vice-campioni in carica dell'Nba, in campo in una maratona nel giorno di Natale: ...I Miami Heat si prendono la prima sfida del Christmas Day sconfiggendo in casa i New Orleans Pelicans. I vice-campioni in carica vincono per 111-98 trascinati dalla superba serata ...