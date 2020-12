Messi e le… 644 birre per i portieri: arrivano le prime per Buffon, Oblak e Kepa (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nelle scorse ore vi abbiamo parlato dell'iniziativa da parte della Budweiser, noto marchio di birra, per omaggiare Lionel Messi e il suo incredibile traguardo di 644 gol con il Barcellona. Nessuno ha mai segnato tanto con la stessa maglia ed ecco perché, vista la collaborazione tra le due parti, è stato deciso di proporre un'iniziativa assolutamente unica: mandare una birra ad ogni portiere che ha subito gol dalla Pulce.Detto, fatto... Le prime birre, rigorosamente uniche e numerate sono già arrivate ai primi portieri. Buffon, ad esempio, estremo difensore della Juventus, ha pubblicato su Instagram le birre numero 514 e 515. Ma anche altri volti noti come Oblak dell'Atletico Madrid o Kepa, ora al Chelsea, hanno ricevuto il prezioso ricordo. Chissà se ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nelle scorse ore vi abbiamo parlato dell'iniziativa da parte della Budweiser, noto marchio di birra, per omaggiare Lionele il suo incredibile traguardo di 644 gol con il Barcellona. Nessuno ha mai segnato tanto con la stessa maglia ed ecco perché, vista la collaborazione tra le due parti, è stato deciso di proporre un'iniziativa assolutamente unica: mandare una birra ad ogni portiere che ha subito gol dalla Pulce.Detto, fatto... Le, rigorosamente uniche e numerate sono già arrivate ai primi, ad esempio, estremo difensore della Juventus, ha pubblicato su Instagram lenumero 514 e 515. Ma anche altri volti noti comedell'Atletico Madrid o, ora al Chelsea, hanno ricevuto il prezioso ricordo. Chissà se ...

Comincini : #Lega indecente al Senato: usa l’Aula come uno stadio, travolge e fa cadere uno dei messi intervenuti per eliminare… - BD_ESPN : O Rei le cede el trono a un tal Messi... - missiteveryday_ : @rockstarshabit ma io li amo tutti solo che quel cesso è pieno di foto e mi fisso con una da mettere come icon ma s… - ItaSportPress : Messi e le... 644 birre per i portieri: arrivano le prime per Buffon, Oblak e Kepa - - CHENBAE45959461 : RT @xAdrianax03: Quindi ricapitolando - Colpa di Giulia se Elisabetta e Pierpaolo non si sono messi insieme - Colpa di Giulia se le Rosme… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi le… Nino Benvenuti, dramma familiare: suicida il figlio Stefano Corriere della Sera