Maurizio Costanzo con Luciana Littizzetto contro Wanda Nara | “Te lo dovevi aspettare … “ | Elisabetta Canalis “anche io vittima di battute della Littizzetto e …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Diverse settimane fanella trasmissione dove è ospite fissa “Che tempo che fa” accanto a Fabio Fazio ha commentato con toni irriverenti, come è nelle sue corde, una fotomoglie del calciatore Mauro Icardi,che si è fatta immortalare, completamente nuda, in sella ad un cavallo. La, in trasmissione, ha commentato così la foto: “Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credoJolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomellosella, secondo me si arpiona in questo modo”. La reazione di...