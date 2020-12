In Gran Bretagna test su farmaco per immunità di 6-12 mesi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un farmaco per evitare il contagio dal e fare in modo che il soggetto che lo usa non sviluppi la malattia . È l'obiettivo di una sperimentazione avviata in Gran Bretagna, come riferisce il Guardian . ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unper evitare il contagio dal e fare in modo che il soggetto che lo usa non sviluppi la malattia . È l'obiettivo di una sperimentazione avviata in, come riferisce il Guardian . ...

marattin : Quell’anno di Erasmus in Gran Bretagna (a Birmingham, 1998-99) fu un momento cruciale nella mia formazione e nella… - fattoquotidiano : Farmaci Covid, al via test sugli anticorpi monoclonali in Gran Bretagna: “Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 me… - sole24ore : Jim Portus, leader dei pescatori del Sud Ovest della Gran Bretagna, non è contento: ci vorranno 5 anni per diventar… - luigi_arpaia : RT @Lymond15: @Ilconservator La Gran Bretagna ha una banca centrale separata dalla BCE che che si chiama BoI(Banca d'inghilterra).Quindi m… - NicMarche : RT @UAAR_it: In #Polonia l'#aborto sta per diventare reato e molti ospedali ne stanno già limitando l'accesso, costringendo le donne polacc… -