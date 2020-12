Follia! Un uomo ha ucciso il compagno di stanza nel reparto Covid: ''Pregava a voce alta'' (Di venerdì 25 dicembre 2020) Follia, pura. Si chiama Jesse Martinez, ha 37 anni ed è stato arrestato per omicidio a Lancaster, in California (Stati Uniti), per aver ucciso un anziano con cui condivideva la stanza nel reparto ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 dicembre 2020) Follia, pura. Si chiama Jesse Martinez, ha 37 anni ed è stato arrestato per omicidio a Lancaster, in California (Stati Uniti), per averun anziano con cui condivideva lanel...

Follia, pura. Si chiama Jesse Martinez ... Secondo quanto riporta la Bbc, la vittima è un uomo di 82 anni, in gravi condizioni a causa de coronavirus e molto credente, al ponto di rivolgersi giorno e ...

Juve-Napoli, De Laurentiis: "Pirlo non fa l'avvocato, faccia l'allenatore"

Mi sembra una follia. Pirlo non fa di mestiere l'avvocato ... Io sono un estimatore di Mario Draghi che mi ha chiamato per gli auguri e mi ha espresso compiacimento da uomo di Stato", ha aggiunto il ...

