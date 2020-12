Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Con i decessi siamo a un punto di svolta» (Di venerdì 25 dicembre 2020) In Italia, secondo i nuovi dati diffusi dalla Protezione civile e il ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si registrano 19.037 nuovi casi di infezione di Coronavirus, a fronte di 152.334 test effettuati. Ieri si erano contati 18.040 nuovi casi. Sono 579.886 le persone attualmente positive al SARS-CoV-2. Diminuiscono i decessi che oggi si attestano a quota 459, rispetto ai 505 registrati ieri, per un totale di 71.359 vittime sin dall’inizio della pandemia. I numeri sono incoraggianti ma non dobbiamo abbassare la guardia, spiega il matematico Giovanni Sebastiani. Professore, cosa possiamo capire dai dati arrivati nelle ultime ore? «Oggi assistiamo a un rialzo considerevole della percentuale dei nuovi casi positivi sui nuovi casi testati che sale a circa 28,5% dal 23,5% di ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 dicembre 2020) In Italia, secondo i nuovi dati diffusi dalla Protezione civile e il ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si registrano 19.037 nuovi casi di infezione di, a fronte di 152.334 test effettuati. Ieri si erano contati 18.040 nuovi casi. Sono 579.886 le persone attualmente positive al SARS-CoV-2. Diminuiscono iche oggi si attestano a quota 459, rispetto ai 505 registrati ieri, per un totale di 71.359 vittime sin dall’inizio della pandemia. Isono incoraggianti ma non dobbiamo abbassare la guardia, spiega ilGiovanni. Professore, cosa poscapire dai dati arrivati nelle ultime ore? «Oggi assistiamo a un rialzo considerevole della percentuale dei nuovi casi positivi sui nuovi casi testati che sale a circa 28,5% dal 23,5% di ...

