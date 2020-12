"Usciremo dal tunnel". L'omelia anticipata di Natale del Papa in streaming e con solo 20o fedeli (Di giovedì 24 dicembre 2020) Papa Francesco a San Pietro ha celebrato la Messa della Notte di Natale che, a seguito delle misure anti-Covid, si è svolta con un numero limitato di fedeli, circa 200 in una basilica che normalmente ne contiene 7mila. La funzione è stata poi anticipata alle 19.30 per consentire a tutti di tornare a casa entro le 22, orario in cui comincia il "coprifuoco". "Sorella, fratello, non perderti d'animo. Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: Coraggio, sono con te". Parte così l'omelia del Papa. Bergoglio cita Emily Dickinson, "da stanotte, come scrisse una poetessa, 'la residenza di Dio è accanto alla mia, l'arredo è l'amore'". Il rituale anche se anticipato è sempre lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020)Francesco a San Pietro ha celebrato la Messa della Notte diche, a seguito delle misure anti-Covid, si è svolta con un numero limitato di, circa 200 in una basilica che normalmente ne contiene 7mila. La funzione è stata poialle 19.30 per consentire a tutti di tornare a casa entro le 22, orario in cui comincia il "coprifuoco". "Sorella, fratello, non perderti d'animo. Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire daldella prova? Dio ti dice: Coraggio, sono con te". Parte così l'del. Bergoglio cita Emily Dickinson, "da stanotte, come scrisse una poetessa, 'la residenza di Dio è accanto alla mia, l'arredo è l'amore'". Il rituale anche se anticipato è sempre lo ...

