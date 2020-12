Uomini e Donne | Gianluca De Matteis | cos’è accaduto dopo l’abbandono

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L'ex tronista romano è tornato ufficialmente sui social, dove ha deciso di condividere un video-messaggio per i fan, attraverso cui ha fatto alcuni ringraziamenti L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : Oggi il mio abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria e a TUTTE le Forze dell’Ordine che ci ai… - MinisteroSalute : Il Servizio Sanitario Nazionale è da 42 anni al fianco dei cittadini. Un Servizio fatto da donne e uomini che lavor… - Esercito : Dagli uomini e le donne in prima linea, quotidianamente al servizio dell'#Italia, l'augurio corale di Buon Natale d… - RRobitt2011 : RT @Kettelodicoaffa: Oggi, 4 generazioni di Donne si sono incontrate, abbracciate e baciate. Bisnonna, nonna, mamma e la nostra principessa… - silvanoavvento : RT @matteosalvinimi: Oggi il mio abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria e a TUTTE le Forze dell’Ordine che ci aiuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Ecco il bollettino della Regione di giovedì 24. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.049 (20 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%) ...Purtroppo, oggi si registrano 35 nuovi decessi: 17 uomini e 18 donne con un'età media di 80,4 anni. Firenze: In Toscana sono 117.542 i casi di positività al Coronavirus, 563 in più rispetto a ieri. I ...