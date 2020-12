Quagliarella, gol da record contro il Sassuolo: nessuno come lui in Serie A (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non ci sono più aggettivi per descriverlo: Fabio Quagliarella è semplicemente eterno. Dopo il gol contro il Crotone, ecco anche il bis, seppur non utile a portare punti alla sua Sampdoria, contro il Sassuolo.Nel match casalingo contro i neroverdi, l'attaccante ha messo a segno l'ennesima rete della sua stagione mettendo in bacheca un altro dato statistico di assoluto rispetto. come riporta Opta, infatti, Quagliarella è l'unico giocatore ad aver segnato almeno 7 gol in tutti gli ultimi 7 campionati di Serie A. Una vera e propria sentenza.caption id="attachment 1070387" align="alignnone" width="594" Quagliarella (getty images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OptaPaolo/status/1341855537948995590" ITA Sport ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non ci sono più aggettivi per descriverlo: Fabioè semplicemente eterno. Dopo il golil Crotone, ecco anche il bis, seppur non utile a portare punti alla sua Sampdoria,il.Nel match casalingoi neroverdi, l'attaccante ha messo a segno l'ennesima rete della sua stagione mettendo in bacheca un altro dato statistico di assoluto rispetto.riporta Opta, infatti,è l'unico giocatore ad aver segnato almeno 7 gol in tutti gli ultimi 7 campionati diA. Una vera e propria sentenza.caption id="attachment 1070387" align="alignnone" width="594"(getty images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OptaPaolo/status/1341855537948995590" ITA Sport ...

OptaPaolo : 7 - Fabio #Quagliarella é l'unico giocatore ad aver segnato almeno 7 gol in tutti gli ultimi 7 campionati di Serie… - SkySport : SAMPDORIA-SASSUOLO 2-3 Risultato finale ? ? #Traore (2') ? #Quagliarella (55') ? #Caputo (56') ? #Berardi (58') ?… - ItaSportPress : Quagliarella, gol da record contro il Sassuolo: nessuno come lui in Serie A - - calciodangolo_ : ??#Quagliarella infinito: unico giocatore ad aver segnato almeno sette gol nelle ultime sette stagioni di #SerieA. I… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: SAMPDORIA-SASSUOLO 2-3 Risultato finale ? ? #Traore (2') ? #Quagliarella (55') ? #Caputo (56') ? #Berardi (58') ? #Keita (84'… -