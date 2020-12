Napoli-Torino, pioggia di insufficienze per Petagna: “Stretto nella morsa dei centrali, diventa un centravanti qualunque” (Di giovedì 24 dicembre 2020) I quotidiani non risparmiano Andrea Petagna, per lui i voti in pagella non sono i migliori Il Napoli strappa un pareggio nel finale del match … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 24 dicembre 2020) I quotidiani non risparmiano Andrea, per lui i voti in pagella non sono i migliori Ilstrappa un pareggio nel finale del match … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliTorino ?? - pisto_gol : Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napol… - Eurosport_IT : Gattuso non molla mai, anzi ???? ?? - Drvillargustavo : RT @museodiemozioni: Tra poco Napoli Torino... #forzanapolisempre Vinci per noi ?? - daVincenzoCh : RT @napolista: Il #Napoli di #Gattuso non è analizzabile tatticamente Contro il Torino non c’era un piano partita. Dopo un anno, non è chia… -