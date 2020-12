Magnini: “Sono positivo al covid: spero di non aver contagiato nessuno” (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’annuncio del nuotatore azzurro su Instagram I primi di dicembre si Sono tenuti a Riccione i Campionati Italiani di Nuoto validi anche per provare a ottenere il pass olimpico. Giochi a parte la rassegna si è poi trasformata in un mini focolaio. Contagiati oltre venti persone anche tra i nuotatori. Tra gli atleti, ad esempio, Elena Di Liddo, Benedetta Pilato (che si è qualificata per Tokyo) e Filippo Magnini, solo per fare alcuni nomi. Il nuotatore da poco tornato alle competizioni ha spiegato su Instagram di aver contratto il virus e di essere preoccupato per la sua famiglia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82) Intanto la Federazione mantiene il silenzio con diversi nuotatori che hanno manifestato malcontento per la situazione che si è venuta a ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’annuncio del nuotatore azzurro su Instagram I primi di dicembre sitenuti a Riccione i Campionati Italiani di Nuoto validi anche per provare a ottenere il pass olimpico. Giochi a parte la rassegna si è poi trasformata in un mini focolaio. Contagiati oltre venti persone anche tra i nuotatori. Tra gli atleti, ad esempio, Elena Di Liddo, Benedetta Pilato (che si è qualificata per Tokyo) e Filippo, solo per fare alcuni nomi. Il nuotatore da poco tornato alle competizioni ha spiegato su Instagram dicontratto il virus e di essere preoccupato per la sua famiglia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo(@filomagno82) Intanto la Federazione mantiene il silenzio con diversi nuotatori che hanno manifestato malcontento per la situazione che si è venuta a ...

