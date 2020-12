La variante del coronavirus? Potrebbe girare da un po’ e non essere inglese (Di giovedì 24 dicembre 2020) Proprio come all’inizio del 2020 aveva poco senso parlare di “coronavirus di Wuhan“, ora ne ha altrettanto poco usare l’espressione “variante inglese”. E non tanto (o meglio, non solo) per l’associazione di un patogeno a una specifica nazione, ma anzitutto perché anche sul versante scientifico e dell’evoluzione del contagio le cose sono ben più complesse di quanto la narrazione della prima ora abbia lasciato intendere. Le novità degli ultimi giorni sono la conferma di quello che era intuibile fin da quando – la settimana scorsa – è partito l’allarme in tutta Europa per il ceppo virale Vui 202012/01. Il ceppo era noto agli scienziati già dallo scorso 20 settembre, e presumibilmente le mutazioni che lo distinguono dalla versione base del coronavirus sono avvenute ben prima di quando sono state identificate attraverso ... Leggi su wired (Di giovedì 24 dicembre 2020) Proprio come all’inizio del 2020 aveva poco senso parlare di “di Wuhan“, ora ne ha altrettanto poco usare l’espressione “”. E non tanto (o meglio, non solo) per l’associazione di un patogeno a una specifica nazione, ma anzitutto perché anche sul versante scientifico e dell’evoluzione del contagio le cose sono ben più complesse di quanto la narrazione della prima ora abbia lasciato intendere. Le novità degli ultimi giorni sono la conferma di quello che era intuibile fin da quando – la settimana scorsa – è partito l’allarme in tutta Europa per il ceppo virale Vui 202012/01. Il ceppo era noto agli scienziati già dallo scorso 20 settembre, e presumibilmente le mutazioni che lo distinguono dalla versione base delsono avvenute ben prima di quando sono state identificate attraverso ...

