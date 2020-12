Juve, Agnelli scrive ai tifosi: 'Lotteremo per il decimo scudetto consecutivo' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Andrea Agnelli scrive ai tifosi della Juventus a ridosso delle festività natalizie e promette battaglia in vista della ripresa del campionato: "Lotteremo fino alla fine per il decimo scudetto ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Andreaaidellantus a ridosso delle festività natalizie e promette battaglia in vista della ripresa del campionato: "fino alla fine per il...

forumJuventus : La lettera di Natale di @andagn a VS: “Buon Natale ed un abbraccio a tutte le persone cui volete bene. Lotteremo… - GoalItalia : La Juve non si arrende Agnelli promette ai tifosi: 'Lotteremo per il decimo scudetto' ?? - MarcelloChirico : #JuveNapoli Sentenza Coni assurda (motivazioni da leggere) ancora più assurdo rigiocarla il 13 gennaio, a 3 giorni… - sportli26181512 : Agnelli scrive ai tifosi: 'Lotteremo per il decimo scudetto consecutivo': Agnelli scrive ai tifosi: 'Lotteremo per… - kvudinh : RT @Gazzetta_it: #Agnelli scrive ai tifosi: 'Lotteremo per il decimo scudetto consecutivo' -