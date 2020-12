Il Covid almeno fa bene ai Mutui (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tassi ai minimi storici (e resteranno così a lungo). Buona liquidità a disposizione delle banche. Condizioni favorevoli sul mercato immobiliare. Il Covid ha accentuato quella che era una tendenza già visibile nel 2019: i Mutui non sono mai stati così vantaggiosi come oggi. Muoversi in un mercato così ampio però non è facile. I dati economici ed i consigli degli esperti. Il Covid fa volare i Mutui Potrebbe sembrare un paradosso. Eppure, nel pieno della crisi economica determinata dal Covid-19, il mercato dei Mutui nel 2020 ha preso il volo. Complici, sicuramente, tassi che si sono mantenuti ai minimi da diversi mesi. Chi, dunque, aveva pensato a una diminuzione dei volumi dei Mutui ha preso letteralmente un abbaglio. Il primo trimestre ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tassi ai minimi storici (e resteranno così a lungo). Buona liquidità a disposizione delle banche. Condizioni favorevoli sul mercato immobiliare. Ilha accentuato quella che era una tendenza già visibile nel 2019: inon sono mai stati così vantaggiosi come oggi. Muoversi in un mercato così ampio però non è facile. I dati economici ed i consigli degli esperti. Ilfa volare iPotrebbe sembrare un paradosso. Eppure, nel pieno della crisi economica determinata dal-19, il mercato deinel 2020 ha preso il volo. Complici, sicuramente, tassi che si sono mantenuti ai minimi da diversi mesi. Chi, dunque, aveva pensato a una diminuzione dei volumi deiha preso letteralmente un abbaglio. Il primo trimestre ...

SkyTG24 : Covid-19: l'immunità dopo l'infezione dura almeno 8 mesi. Lo studio - RaiNews : Ricerca pubblicata su Science Immunology #coronavirus - amnestyitalia : In almeno 60 stati, le violenze delle forze di polizia e l’eccessiva delega a queste ultime per attuare le misure d… - Angela23763271 : RT @christianrocca: Il vaccino anti-Covid sarà efficace per almeno un anno come l’antinfluenzale - Luciano06815942 : RT @andcapocci: @PietroGhezzi @ilmanifesto In realtà la Fda ha proposto una strategia per continuare i trial e offrire il vaccino a tutti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid almeno Covid: Usa, martedì almeno 3.239 morti - Ultima Ora Agenzia ANSA OR.S.A. EAV. Chiusura il 25-26 dicembre e 1 gennaio

Il 2020 sarà certamente ricordato come l’anno del COVID ma, i Lavoratori dell’EAV lo ricorderanno anche come l’anno ...

“Rinascimento Firenze“, tocca alla moda

Terzo bando di Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo per la filiera tessile e lifestyle: precedenza a chi incrementa l’occupazione ...

Il 2020 sarà certamente ricordato come l’anno del COVID ma, i Lavoratori dell’EAV lo ricorderanno anche come l’anno ...Terzo bando di Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo per la filiera tessile e lifestyle: precedenza a chi incrementa l’occupazione ...