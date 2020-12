Gianni Rezza: “Serve ridurre i casi, siamo in una fase di instabilità e transizione” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “A livello nazionale la fase è di instabilità e transizione. Dopo alcune settimane a cui si è assistito a una tendenza alla riduzione dell’indice Rt e nuovi casi, ora si assiste a una sorta di tendenza alla stabilizzazione, anche per l’incidenza su 14 giorni“. Lo ha dichiarato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, analizzando i dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. “Dopo una diminuzione della Rt ora abbiamo una sorta alla stabilizzazione, la riduzione è davvero lieve con un lieve incremento dell’Rt che è ora a 0.9 – ha precisato -. Alcune regioni come Lazio e Lombardia hanno un Rt instabile e il Veneto ha con un numero di nuovi casi che sembra di nuovo elevato. Serve abbattere l’incidenza dei ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) “A livello nazionale laè di. Dopo alcune settimane a cui si è assistito a una tendenza alla riduzione dell’indice Rt e nuovi, ora si assiste a una sorta di tendenza alla stabilizzazione, anche per l’incidenza su 14 giorni“. Lo ha dichiarato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute,, analizzando i dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. “Dopo una diminuzione della Rt ora abbiamo una sorta alla stabilizzazione, la riduzione è davvero lieve con un lieve incremento dell’Rt che è ora a 0.9 – ha precisato -. Alcune regioni come Lazio e Lombardia hanno un Rt instabile e il Veneto ha con un numero di nuoviche sembra di nuovo elevato.abbattere l’incidenza dei ...

istsupsan : ?? In diretta la conferenza stampa sull'analisi epidemiologica con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità S… - anna30048679 : RT @istsupsan: ?? In diretta la conferenza stampa sull'analisi epidemiologica con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Bru… - fattoquotidiano : COVID IN ITALIA / IL PUNTO CON BRUSAFERRO E REZZA [SEGUI IN DIRETTA] - MassimoChiaram7 : RT @istsupsan: ?? In diretta la conferenza stampa sull'analisi epidemiologica con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Bru… - COVIDbot_ITA : RT @istsupsan: ?? In diretta la conferenza stampa sull'analisi epidemiologica con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Bru… -